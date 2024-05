Lazio, Fabiani: "Errori arbitrali? Basta alibi! La verità è che..."

La partita contro il Milan è l'emblema, ma nel corso della stagione più volte la Lazio è stata vittima di episodi arbitrali che hanno in parte compromesso il risultato finale, l'ultimo quello avvenuto durante la partita contro il Monza (trattenuta in area di rigore su Immobile). La presenza di episodi controversi, però, non giustifica risultati o prestazioni negative e, soprattutto, non può rappresentare un alibi per una stagione altalenante come quella dei biancocelesti. In questi termini si è espresso anche il direttore sporti biancoceleste, Angelo Fabiani, che nel suo intervento ai microfoni di Radiosei ha spiegato:

"Quest’anno ci sono stati degli episodi che ci hanno penalizzato, altri che ci hanno favoriti. Monza? Una società come la Lazio non si può ridurre a lamentarsi di un episodio arbitrale quando prendi un gol come quello al 92’. Dobbiamo essere obiettivi e assumerci le responsabilità, non dare alibiai calciatori. Nell’arco di un anno situazioni arbitrali come contro il Milan succedono a tutti. Dire che siamo stati penalizzati è un’inesattezza. Se mancano dei punti in classifica è colpa della Lazio e la causa non sono degli errori arbitrali. Per vincere contro la Salernitana non penso che sia necessario l’episodio a favore. Non me la sento di dire che ci mancano punti in classifica per gli arbitri".

