Calciomercato Lazio, dove andrà Luis Alberto: le possibili destinazioni

Solo l'ultima di una lunga serie di uscite a vuoto. Stavolta però Luis Alberto ha veramente esagerato: certi termini per annunciare la separazione dalla Lazio a fine stagione non possono non avere ripercussioni. La società sta valutando il da farsi, nel frattempo è più che normale ritenere terminata l'esperienza del 10 spagnolo a Formello. A fine stagione, con tutta probabilità, sarà addio. Senza però entrare nei dettagli contrattuali (ipotesi rescissione da verificare), è lecito speculare sulle possibili destinazioni del classe '92 da luglio in avanti.

RITORNO IN SPAGNA - Il desiderio mai celato. Più di una volta Luis Alberto ha rivelato di voler fare ritorno nella sua patria d'appartenenza. Non gioca in Liga dalla stagione 2015/2016. Il Siviglia, per stessa ammissione del calciatore, è stato il club più vicino all'andaluso. C'è stata una trattativa che però non ha avuto alcun esito: il discorso potrebbe riaprirsi in estate. E poi c'è la questione Cadice, le sue origini. La società spagnola ha lanciato tanti messaggi d'apprezzamento per Luis, farebbe carte false per riportarlo a casa.

IPOTESI ARABIA - La scorsa estate ci sono stati dei contatti tra l'entourage di Luis Alberto e alcuni club della Saudi Pro League. Qualcuno giura che sia arrivata anche un'offerta ufficiale per il calciatore, che la società ha ritenuto troppo bassa per essere presa in considerazione. Non è un mistero che in Arabia si voglia aumentare sempre di più il numero di talenti provenienti dall'Europa e Luis ha più di uno sponsor che già gioca nel campionato di Cristiano Ronaldo e Benzema.

RIMANERE IN SERIE A? - Sarà pure un'ipotesi remota, eppure fino a poco tempo fa Fiorentina e Napoli avevano dimostrato un gran interesse riguardo il futuro di Luis Alberto. Sarà così anche in estete? Difficile da prevedere, anche perché stiamo parlando di un calciatore che il prossimo 28 settembre compirà 32 anni. Non proprio un ragazzino. E non è escluso che ci siano altri club italiani pronti a farsi avanti se effettivamente lo spagnolo dovesse rescindere il suo accordo con la Lazio.

