Calciomercato Lazio | Il Fenerbahce di Mourinho punta Vecino: i dettagli

© foto di www.imagephotoagency.it

In estate sarà deciso il futuro di Matias Vecino. La Lazio attende il suo rientro in campo (atteso a disposizione per la gara contro il Venezia), ma intanto si parla già della sua situazione. L'uruguaiano, infatti, ha il contratto in scadenza il prossimo giugno e potrebbe accordarsi con altre squadre per firmare a parametro zero. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, su di lui sarebbe piombato il Fenerbahce di Mourinho, che ha ottimi contatti con il suo agente Alessandro Lucci. La volontà del calciatore, però, in caso di addio alla Capitale, sarebbe quella di rientrare in patria, in Uruguay.