Calciomercato Lazio, la rivoluzione di Tudor: tutti i nomi tra chi parte e chi arriva

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Inizia la nuova era di Igor Tudor alla Lazio tra il finale di stagione e la rivoluzione della prossima estate. Il primo obiettivo sul mercato sarà quello di abbassare l’età media della squadra: in uscita ci sono gli over 30 Pedro e Vecino, anche se hanno ancora un anno di contratto. Rischiano il posto poi Immobile e Luis Alberto, con cui il tecnico parlerà e chiarirà la situazione. In uscita ci sono anche Marusic, Lazzari e Hysaj, come Felipe Anderson ormai in scadenza e pronto ad accordarsi con la Juventus. Rimarrà invece Zaccagni, uno dei pilastri della Lazio del futuro. Lo stesso vale per Romagnoli, Casale, Gila, Castellanos, Guendouzi e Rovella. Il grande punto interrogativo è Daichi Kamada: è in scadenza, dovrebbe andar via, ma l'arrivo del tecnico croato potrebbe cambiare un epilogo già segnato.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, per gente che esce c'è gente che entra. Più saranno le cessioni e maggiori saranno gli acquisti: c'è tempo per programmare il mercato, ma alcuni nomi sono già noti. Su tutti c'è Giovanni Simeone, allenato da Tudor a Verona con cui ha realizzato ben 17 reti in 35 partite: è uno dei principali candidati a sostituire Immobile. Dal Marsiglia, invece, spuntano i profili di Rongier e di Mbemba. Il primo era uno dei perni del centrocampo (faceva coppia con Guendouzi), l'altro uno dei difensori fedelissimi del tecnico croato. Attenzione anche al nome di Aster Vranckx, che vuole tornare in Italia dopo l'esperienza al Milan. In estate, tra l'altro, Matteo Cancellieri rientrerà quasi sicuramente dal prestito all'Empoli: ha fatto l'esordio in Serie A a Verona con Tudor, potrebbe essere un altro 'nuovo acquisto'.