FORMELLO - Lazio, scarico ed emergenza: Sarri sfida il Bologna con tanti forfait

FORMELLO - Scarico mattutino, la preparazione alla sfida con il Bologna scatterà domani pomeriggio: Sarri ha due sedute, compresa la rifinitura di sabato alle 15, per studiare il piano anti-Bologna, squadra da affrontare in emergenza. Sul campo, a parte i titolari gestiti, non si sono visti Pellegrini, Rovella, Vecino e Zaccagni. Tutti e quattro viaggiano verso il forfait per domenica. Pellegrini ieri non era nemmeno in panchina, si è fermato anzitempo durante la rifinitura di martedì. Rovella è alle prese con la pubalgia, Zaccagni con un alluce che fa ancora male nei cambi di direzione quando calza gli scarpini.

L'uruguaiano è squalificato e ieri si è arreso per problemi muscolari nel riscaldamento. Il giudice sportivo, tra l'altro, fermerà per un turno Romagnoli, diffidato e ammonito nella trasferta di Cagliari. Le scelte del tecnico, insomma, saranno condizionate dai numerosi forfait che accompagneranno l'avvicinamento alla gara coi rossoblù. Davanti spinge per la titolarità Pedro, ma deve vincere la concorrenza di Isaksen e Felipe Anderson, convincenti al massimo in Champions. Dipenderà anche dalle energie sprecate con il Bayern, in vista c'è un trittico di match delicati e forse decisivi contro Bologna, Torino (recupero) e Fiorentina.

A centrocampo scontata la presenza di Cataldi in regia, ai suoi lati sempre Guendouzi e Luis Alberto, anche se Kamada chiede spazio. Dietro si rivedrà dall'inizio Patric, tornato dall'infortunio alla spalla destra. Lo spagnolo ha mostrato i progressi fisici nei 15 minuti a disposizione. Al suo fianco ballottaggio tra Gila (che ha accusato problemi di stomaco) e Casale. Riflessioni sui terzini: è da valutare Hysaj, sostituto per un doppio colpo alla caviglia ricevuto nella ripresa. Lazzari e Marusic favoriti, le alternative si sono autoescluse per motivazioni fisiche.