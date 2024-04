FORMELLO - Lazio, Luis Alberto in gruppo. Ancora fermo Guendouzi

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Luis Alberto in gruppo, nonostante tutto. Regolarmente in campo coi compagni per la ripresa degli allenamenti di oggi pomeriggio, una volta consumata la domenica di riposo concessa da Tudor. L'intenzione, almeno a livello numerico, non sembra quella di rinunciarci per motivi disciplinari: poi toccherà al tecnico croato decidere se impiegarlo o meno dalla prossima partita, in programma venerdì in casa del Genoa.

Assente invece Guendouzi, fermo come gli altri infortunati Provedel, Romagnoli, Immobile e Zaccagni. Il comunicato della società, pubblicato giovedì sera, per il francese aveva riportato di un edema da affaticamento al polpaccio sinistro. Un problema fisico che si era aggiunto al malumore per una possibile esclusione contro la Salernitana.

Nei prossimi giorni si capirà chi potrà recuperare per la trasferta a Marassi. Nel pomeriggio a riposo anche Marusic, uno dei più utilizzato dell'ultimo periodo, sempre titolare a destra dall'arrivo di Tudor.



Pubblicato il 15/04