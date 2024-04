FORMELLO - Lazio, Felipe e Luis Alberto: Tudor ha scelto per il Genoa

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Luis Alberto titolare nonostante le polemiche sul suo futuro. Stesso discorso per Felipe Anderson, che già ha ufficializzato l'addio: Tudor ha scelto i trequartisti da impiegare contro il Genoa, sono i due calciatori più chiacchierati dell'ultima settimana. La formazione sarà condizionata dall'infermeria (ancora fuori Provedel, Guendouzi e Zaccagni), non dai casi scoppiati dopo Lazio-Salernitana. Castellanos, confermato centravanti, sarà scortato dal brasiliano e dallo spagnolo come venerdì scorso. Immobile ha svolto un lavoro differenziato durante la rifinitura, non sarà convocato.

Non solo il reparto offensivo, il tecnico croato potrebbe schierare per intero la formazione dell'ultima giornata di campionato. Marusic recuperato dall'affaticamento a destra, quindi, con Lazzari sulla fascia mancina. In mezzo il tandem Vecino-Kamada. In difesa ancora il terzetto con Patric e Gila ai lati di Casale. Romagnoli sarà convocato, ma non è ancora al meglio dopo lo stop al polpaccio accusato nel derby. Tra i pali Mandas, toccherà a lui fino al rientro del titolare Provedel. Sempre che Tudor non abbia intenzione di capovolgere le gerarchie pure in porta.

PROBABILE FORMAZIONE (3-4-2-1): Mandas; Patric, Casale, Gila; Marusic, Vecino, Kamada, Lazzari; Felipe Anderson, Luis Alberto; Castellanos. A disp.: Sepe, Renzetti, Hysaj, Romagnoli, Cataldi, Coulibaly, Pellegrini, Di Tommaso, Pedro, Rovella, Gonzalez. All.: Tudor.

