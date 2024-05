Lazio-Empoli, biglietti in vendita da giovedì: tutte le info

La S.S. Lazio comunica che dalle ore 12:00 di giovedì 2 maggio saranno messi in vendita i biglietti per la gara di campionato Lazio-Empoli, in programma domenica 12 maggio alle ore 12:30.

Sarà possibile acquistare i biglietti presso:

ON-LINE tramite il circuito Vivaticket

Punti vendita Vivaticket

TUTTI COLORO CHE SONO IN POSSESSO DELLA FIDELITY CARD MILLENOVECENTO O EAGLE E NON SONO ABBONATI, POTRANNO RICHIEDERE AL MOMENTO DELL’ACQUISTO ANCHE ON LINE CHE, IL TITOLO D`INGRESSO VENGA CARICATO ELETTRONICAMENTE SULLA STESSA.

CLICCA QUI PER I PREZZI E TUTTE LE INFO

Pubblicato il 01-05