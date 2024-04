Lazio, Guendouzi - Tudor si punta al chiarimento: poi si parlerà del futuro

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Missione disgelo Guendouzi - Tudor. Dopo quello di Luis Alberto, in casa Lazio c'è un altro caso. Il francese anche ieri non si è allenato e ha fatto un lavoro differenziato: durante la rifinitura di giovedì scorso si era fermato per un problema al polpaccio e dopo un diverbio con Tudor che gli raccomandava di non peggiorare l'affaticamento (secondo quanto riferisce la società). Non si allena in gruppo da una settimana, è quasi scontato che contro il Genoa non ci sarà e proverà a recuperare per la Juve in Coppa Italia, come scrive il Corriere dello Sport.

Le esclusioni recenti del tecnico croato hanno fatto scattare il nervosismo del centrocampista, come successo in passato a Marsiglia. Non ha capito le sue scelte (per esempio la panchina del 30 marzo contro la Juve) e non si sente più un giocatore centrale come accadeva con Sarri, a cui era molto legato e per cui aveva discusso nello spogliatoio. Adesso, ovviamente, Guendouzi si interroga sul suo futuro alla Lazio, visto che non si aspettava di finire di nuovo sotto la guida di Tudor.

Ma la Lazio non metterà in discussione il miglior acquisto della scorsa estate e l'dolo dei tifosi. È un professionista serio, per questo è auspicabile un chiarimento con l'allenatore. La volontà di tutti è quella di far rientrare il caso e chiudere al meglio possibile la stagione: il francese, poi, chiederà garanzie sul prossimo anno. È già scattato l'obbligo di riscatto e la società non vuole privarsene in nessun modo. Saranno da chiarire le intenzioni di Tudor, soprattutto se vorrà puntare su Guendouzi: se così non fosse, il nuovo corso partirebbe subito in salita.