Lazio, invasione biancoceleste a Monza: il dato sui biglietti

RASSEGNA STAMPA - La rincorsa Champions della Lazio passa per il Monza. Dopo la convincente vittoria con il Verona, la squadra di Tudor cerca altri tre punti fondamentali per mettere pressione alle rivali che la precedono in classifica. All'U-Power Stadium prevista un'invasione biancoceleste. Come riporta Il Corriere dello Sport, già mille i biglietti venduti per il settore ospiti che ne può contenere più del doppio, circa 2200. Il dato può crescere ancora nelle prossime ore. La tifoseria laziale risponde ancora una volta presente.