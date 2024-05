Ex Lazio | Pedro Neto conteso da Manchester City e Newcastle: la situazione

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Come riportato da TMW, il Manchester City e il Newcastle sono pronti a sfidarsi per acquistare l'ex attaccante della Lazio Pedro Neto, attualmente in forza al Wolverhampton. Il portoghese in questa stagione è stato fermo per diverso tempo per alcuni problemi muscolari, ma nonostante questo il club inglese non ha intenzione di fare sconti. Il prezzo fissato per il classe 2000, che è stato convocato dal Portogallo per i prossimi Europei, si aggira intorno ai 70 milioni di euro.