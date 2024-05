Stadio Flaminio, due progetti in Campidoglio: c'è anche quello della Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Per la riqualificazione dello Stadio Flaminio ci sarebbero solamente due richieste in Campidoglio, ovvero solamente quelle della S.S. Lazio e della Roma Nuoto. Non c'è alcuna proposta da parte di Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e Istituto per il Credito Sportivo (ICS), com'era stato invece diffuso da alcuni organi di informazione negli ultimi giorni.

Per quanto riguarda la Lazio, il presidente Lotito ha annunciato che a breve verrà consegnato il progetto preliminare in Campidoglio per dare una seconda vita alla struttura. Una volta fatto ciò, sarà indetta la Conferenza Servizi Preliminare per valutare la compatibilità del materiale presentato. Al contempo la Roma Nuoto aveva già presentato in passato il suo progetto preliminare, che però è stato bocciato. Dopo aver vinto il ricorso al Tar, la proposta sarà riesaminata, visto che i giudici amministrativi l'hanno respinta senza indicare i motivi della loro decisione.