Calciomercato Lazio | Immobile, la storia continua: anche se Inzaghi...

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio e Ciro Immobile andranno avanti insieme. La prossima stagione ci sarà ancora il recordman della storia biancoceleste a guidare la truppa tra campionato, Europa League (con tutta probabilità) e Coppa Italia. Non andrà via Immobile, a meno di colpi di scena (che però non nel mercato non possono essere mai esclusi del tutto). Però l’intenzione delle parti è quella di proseguire insieme, anche perché Immobile è forte di un contratto in scadenza nel 2026 e di un ingaggio da 4,2 milioni netti. A San Siro, l’attaccante è rimasto in panchina, Tudor ha preferito altre soluzioni tattiche, non ha dato vita alla solita staffetta con Castellanos, non sono nate polemiche. Immobile sa che a 34 anni non può pretendere d’essere sempre titolare e che una gestione dei minuti giocati comincia a diventare fondamentale per la sua condizione fisica. Non vuole il « posto fisso » Immobile, però non vuole nemmeno essere un peso, vuole rendersi utile, dare il proprio contributo tecnico e d’esperienza da qui ai prossimi mesi. C’è ancora la Lazio, dunque, nella testa di Ciro e c’è Immobile nelle idee della Lazio.

IPOTESI - Anche perché il mercato finora non ha mandato segnali. Dalla Saudi Pro League solo sondaggi e ormai datati, nessuna chiamata dalla MLS. Mentre una traccia potrebbe aprirsi in Italia e porterebbe all’Inter. Inzaghi lo stima, lo riabbraccerebbe volentieri. Ma Marotta e Ausilio hanno già preso Taremi a zero dal Porto (subentrerà in rosa ad Alexis Sanchez). L’Inter vorrebbe liberarsi anche di Marko Arnautovic, ma non è semplice poiché l’austriaco guadagna 3,5 milioni netti ed è stato prelevato dal Bologna per circa 10 milioni di euro e quindi il rischio di una minusvalenza, per i nerazzurri, è dietro l’angolo. Quella di Arnautovic può essere la classica situazione da rush finale di mercato, di quelle matasse che si dipanano negli ultimi giorni della sessione estiva. E solo allora, in caso di addio dell’ex Bologna, l’Inter farebbe un pensiero a Immobile. Ma, ipotesi per ipotesi, bisognerebbe capire poi se Ciro sarebbe disposto al trasferimento per fare la quarta punta e se Lotito accetterebbe un addio a pochi giorni dalla fine del mercato. Ipotesi, appunto, anche perché per ora ad Appiano Gentile hanno problemi più urgenti (vedi questione societaria). Immobile, quindi, si prepara a ripartire dalla Lazio. Il suo futuro (per ora) non è altrove.

20/05