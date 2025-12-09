Lazio, oggi il verdetto su Gila e Isaksen: i dettagli
09.12.2025 08:15 di Ludovica Lamboglia Twitter: @@ludolamboglia
RASSEGNA STAMPA- Il giorno della verità è finalmente arrivato. Oggi i verdetti sull’infortunio di Isaksen e sulla squalifica di Gila. Il difensore della Lazio salterà Parma ma spera di non dover rinunciare a Lazio-Cremonese.
«Sei scarso», il labiale dello spagnolo verso il direttore di gara, rimbalzato dalla tv. Come riporta il Corriere dello Sport, Il verdetto si conoscerà in giornata dopo le decisioni del Giudice sportivo. Mau intanto già pensa a Parma, nel pomeriggio è fissata la ripresa.
Col Bologna ha fatto entrare Patric quando è stato espulso Gila. Quando era fuori Romagnoli era stato Provstgaard a giocare con Gila, sul centrosinistra. Mancando Gila, e rinunciando a giocare con due mancini, può toccare a Patric.