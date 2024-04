Lazio - Verona, le probabili formazioni: Tudor sorprende tutti?

WEBTV LAZIO, ECCO LA MAGLIA CELEBRATIVA: "LA STORIA SI VESTE DI NUOVO" - FOTO&VIDEO Finalmente ci siamo, dopo i primi dettagli svelati in questi giorni ecco finalmente la maglia per celebrare i 50anni dal primo Scudetto della Lazio. Una divisa celeste chiaro con il colletto a V bianco che ricorda quella indossata da Wilson e compagni nella magica stagione... Finalmente ci siamo, dopo i primi dettagli svelati in questi giorni ecco finalmente la maglia per celebrare i 50anni dal primo Scudetto della Lazio. Una divisa celeste chiaro con il colletto a V bianco che ricorda quella indossata da Wilson e compagni nella magica stagione... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO, DALLA TURCHIA SPUNTA UN NUOVO YILMAZ: I DETTAGLI Il cognome è lo stesso, ma di nome non fa Burak. Dalla Turchia arriva una nuova voce di mercato che vede interessata la Lazio ad un calciatore del Galatasaray: si tratta appunto di Baris Alper Yilmaz, esterno d'attacco sulle cui tracce non ci sarebbe... Il cognome è lo stesso, ma di nome non fa Burak. Dalla Turchia arriva una nuova voce di mercato che vede interessata la Lazio ad un calciatore del Galatasaray: si tratta appunto di Baris Alper Yilmaz, esterno d'attacco sulle cui tracce non ci sarebbe...