Lazio, Muriqi celebra sui social il "Giorno della Bandiera" – FOTO

Il 28 novembre è il giorno dell’anniversario dell’indipendenza dell’Albania dall’Impero Ottomano detto anche “Giorno della Bandiera”, celebrato non solo in Albania ma anche in Kosovo. Festa particolarmente sentita in casa Lazio da Vedat Muriqi. Il kosovaro orgogliosamente legato alle sue origini ha infatti condiviso sul suo profilo Instagram una storia commemorativa.

