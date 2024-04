Calciomercato Lazio | Nuovo interesse per Tchaouna, mentre Pirola...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

RASSEGNA STAMPA - Si scalda l'asse Salernitana - Lazio. L'edizione odierna de Il Corriere dello Sport ha fatto il punto della situazione sulle vicende dei granata, che sperano di valorizzare e monetizzare quanto più possibile dai giocatori di proprietà. In particolare il mirino è puntato su Tchaouna, Dia e Pirola: già ieri Iervolino ha avuto un incontro con alcuni operatori di mercato, il suo obiettivo è di non svendere questi tre calciatori. Per questo i biancocelesti sono alla porta: domenica scorsa all'Arechi c'era Alberto Bianchi a visionare l'esterno e il difensore centrale. Per il centravanti bisognerà aspettare l’esito del contenzioso dinanzi al Collegio Arbitrale, con la prima udienza prevista il 30 aprile. La sua valutazione, secondo la società campana, si aggira intorno ai 20 milioni. In Italia c'è l'interesse anche di Fiorentina e Napoli. Su Tchaouna, invece, avrebbe messo gli occhi anche il Brighton, oltre alla Lazio e allo Stoccarda. Per quanto riguarda Pirola, vero gioiello della Salernitana, la richiesta è di 30 milioni (il 15% sulla plusvalenza realizzata andrà all'Inter): ci pensano anche Genoa e Newcastle.