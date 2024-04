Calciomercato Lazio | Quale futuro per Basic? La Salernitana ha deciso

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

RASSEGNA STAMPA - Operazione rifondazione per la Salernitana. Se Iervolino rimarrà alla guida del club, verrà fatta piazza pulita di tantissimi giocatori. A partire da Dia, Tchaouna e Pirola fino ad arrivare a tutti i calciatori in prestito che dovranno ritornare alla loro casa base. Tra questi, ovviamente, c'è anche Toma Basic. Dopo una prima parte di stagione praticamente da fuori rosa alla Lazio con Sarri, il croato ha deciso di sposare la causa dei granata per cercare di ottenere la salvezza. Come scrive Il Corriere dello Sport, con la retrocessione ormai certa dei campani, il centrocampista a fine anno non verrà riscattato e rientrerà nella Capitale. In estate Tudor lo vedrà da vicino e deciderà il suo futuro, ancora tutto da scrivere.