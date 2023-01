Argentina, il patron della federcalcio Tapia: "Rinnovo Scaloni? Siamo uomini di parola..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Lionel Scaloni è arrivato in pochi anni sul tetto del mondo. La sua Argentina ha infatti vinto prima la Coppa America e a dicembre si è laureata Campione del Mondo vincendo la finale del Mondiale in Qatar contro la Francia. Per questo l'ex calciatore della Lazio merita il rinnovo di contratto come ct della Nazionale. A confermarlo sono le parole del presidente della Federcalcio argentina (Afa), Claudio Tapia, che ai microfoni di Radio la Red ha così affermato: "Siamo uomini di parola e intendo rispettare gli accordi. Lo aspetto a Buenos Aires per la firma".