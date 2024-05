Frattesi, giovanili biancocelesti e...cuore laziale: le clamorose foto sui social

Davide Frattesi romano e...laziale. Un'ipotesi probabile direbbe ogni appassionato di calcio, anche perchè il classe '99 è cresciuto nelle giovanili biancocelesti fino alla stagione 2014/2015 per poi trasfersi in quelle della Roma, per le quali ha militato fino alla categoria Primavera. Da lì, nella stagione 2017/2018 ha iniziato ufficialmente la sua carriera da professionista, arrivando prima al Sassuolo, per poi andare in prestito in diversi club fino all'Inter di oggi.

Una carriera in continuo crescendo, che l'ha reso oggi uno dei centrocampisti più seguiti e sognati dai club italiani e non solo. Circa un anno fa, il suo primo allenatore Emiliano Leva, aveva ammesso di non sapere quale fosse la fede calcistica del "piccolo" Davide, ma la risposta, se si "spulciano" bene i social, si può trovare.

Sul profilo Facebook del calciatore infatti, sono presenti delle vecchissime foto, datate 2013, anzi più precisamente del 26 maggio 2013, nella magica sera della vittoria laziale in Coppa Italia contro la Roma. Davide compare infatti in diverse foto insieme ai suoi idoli, Lulic e Klose. In un post poi, sempre su Facebook ma del 22 settembre 2013 (data di un altro derby capitolino) esordisce con un "daje Lazio".