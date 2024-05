Il Bari è una polveriera e De Laurentiis finisce sotto scorta

WEBTV MIXED ZONE | LAZIO, MARUSIC: "SIAMO DELUSI, MA CI CREDIAMO. SUL MIO FUTURO..." - VIDEO La partita, il confronto con i tifosi e il suo futuro. Questi sono stati i temi trattati da Adam Marusic, intervenuto in zona mista al termine della sfida pareggiata per 2-2 contro il Monza all'U-Power Stadium: "Siamo tutti delusi da questo risultato, volevamo... La partita, il confronto con i tifosi e il suo futuro. Questi sono stati i temi trattati da Adam Marusic, intervenuto in zona mista al termine della sfida pareggiata per 2-2 contro il Monza all'U-Power Stadium: "Siamo tutti delusi da questo risultato, volevamo... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO, UN CLUB INGLESE VUOLE MAXIMIANO: I DETTAGLI Luis Maximiano è diventato un giocatore dell'Almeria, dopo la decisione della Lazio nell'agosto del 2023 di cederlo in prestito con diritto di riscatto che poteva trasformarsi in un obbligo di riscatto al raggiungimento di alcuni obiettivi. Il club... Luis Maximiano è diventato un giocatore dell'Almeria, dopo la decisione della Lazio nell'agosto del 2023 di cederlo in prestito con diritto di riscatto che poteva trasformarsi in un obbligo di riscatto al raggiungimento di alcuni obiettivi. Il club...