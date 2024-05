ESCLUSIVA - Opelka: "La Lazio mi ha conquistato. Sogno l'Olimpico e un calciatore americano"

ESCLUSIVA LALAZIOSIAMONOI.IT - Il tennista, ai box dopo un brutto infortunio e tre interventi chirurgici, ci racconta la passione per i biancocelesti...

"Purtroppo non sono a Roma! Mi piacerebbe tantissimo essere lì. Visto che non potrò esserci spero tanto che vinca il mio amico Tommy Paul, ormai anche lui tifa Lazio". Reilly Opelka ci ha abituato in questi mesi a vere e proprie dichiarazioni d'amore nei confronti della Lazio e simpatici siparietti con i sostenitori della Roma. Il tennista americano è legatissimo alla Capitale dove nel 2021 è arrivato in semifinale inchinandosi solo a Rafa Nadal. Il giocatore a stelle e strisce si sta riprendendo dopo una lunga serie di infortuni che lo hanno tenuto a lungo ai box. Reilly si è raccontato ai nostri microfoni parlando di tennis, ma anche e soprattutto di Lazio. E sogna che Tommy Paul possa trionfare al Foro italico con la maglia della Lazio.

Sei molto legato a Roma, che ti ha dato il tuo miglior risultato a livello ATP sulla terra. Che cosa provi per questa città?

"Amo Roma per tanti motivi, e il tennis è solo l'ultimo. L'arte, l'architettura, la pasta, il caffè: potrei continuare all'infinito a parlare di ciò che amo di Roma! Il Caffè Sant'Eustachio, Villa Borghese, la Lazio, Tutti Fenomeni. Ho un ampio interesse per la cultura italiana in generale".

Come stai? Quando tornerai in campo? Quali sono i tuoi obiettivi?

"Sto bene, mi sto prendendo il tempo necessario per la riabilitazione. Gli ultimi due anni sono stati molto difficili per me, ho subito tre interventi chirurgici ed è stato molto complicato tornare al 100%. Sono paziente, perché quando tornerò voglio davvero assicurarmi che il mio livello sia alto, ma questo infortunio è stato difficile".

Come è nato il tuo amore per la Lazio?

"Il mio amore per la Lazio è nato da un mio amico di nome Caio, che vive a Roma. Mi è stato presentato da un altro amico perché entrambi abbiamo una grande passione per l'arte e gusti simili in fatto di artisti. È un tifoso sfegatato della Lazio ed è grazie a lui che sono diventato tifoso. Abbiamo guardato insieme alcune partite a casa sua, a Roma, ed è stato bellissimo vedere quanto fossero appassionati. Non avevo altra scelta che diventare un tifoso della Lazio!".

Anche Tommy Paul scrive spesso sulla Lazio. Ha degli aneddoti con lui? Come è nato il suo amore per la Lazio?

"Tommy è il mio migliore amico, solo di recente ci siamo trasferiti e viviamo in case separate per la prima volta da quando avevamo 15 anni. Ha visto tante partite con me e gli piacciono le battute tra me e alcuni miei amici tifosi della Roma. Ormai anche lui simpatizza per la Lazio".

Il tuo giocatore preferito? Perché?

"È difficile dire un solo giocatore. Naturalmente mi è piaciuto molto guardare Ciro, è molto forte e resiliente. Anche Luis Alberto è incredibile, ma il calcio è l'unico sport di squadra che seguo. Quindi, è difficile per me avere un singolo giocatore preferito. Gli unici altri sport che seguo sono il tennis e le MMA".

Quale calciatore sogni per la Lazio?

"Certo, sogno un americano! Ho avuto un'esperienza così positiva a Roma, sarebbe fantastico vedere un altro ragazzo americano avere un rapporto simile con Roma e sentirsi a casa. Il calcio sta crescendo qui negli Stati Uniti, speriamo che nella prossima generazione arrivino giocatori migliori che possano essere preziosi per la Lazio".

Sei già stato all'Olimpico per vedere la Lazio dal vivo? Hai intenzione di venire allo stadio per vedere la Lazio?

"In realtà non sono mai stato a vedere la Lazio dal vivo. Per la mia altezza è difficile sedersi, soprattutto nei palazzetti dello sport. Ho visto alcune partite nel ristorante del mio amico Giovanni a New York, Via Della Pace. Ogni fine settimana il club laziale si riunisce lì per guardare le aquile".

Quali sono i tuoi sogni per la Lazio? Dovendo sognare in grande: preferisci lo scudetto o la Champions League?

"Da tifoso della Lazio si impara a non sognare troppo oltre le aspettative. Se potessi fare le cose a modo mio senza fantasticare troppo, opterei per il successo nel campionato nazionale. Giocare in Europa è incredibile, una vittoria della Champions League è oltremodo utopica per ora. Prima di tutto, bisogna essere sempre la migliore squadra di Roma".

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.