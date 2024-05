Calciomercato Lazio | Interesse per un trequartista della Liga: la situazione

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

C'è tanto lavoro da fare in casa Lazio. I riflettori sono puntati soprattutto sull'attacco, tra dubbi e addii ormai certi. Felipe Anderson lascerà a fine stagione per tornare in patria al Palmeiras. Luis Alberto, dopo la sua uscita 'estemporanea' contro la Salernitana, è in bilico, così come Pedro e Immobile. A questo proposito la dirigenza biancoceleste ha già iniziato a guardarsi intorno a caccia di nuovi possibili sostituti. Sono già diversi i nomi finiti sul taccuino di Fabiani (come per esempio Colpani), e nelle ultime ore se ne sarebbe aggiunto un altro. Come riportato da dotsport.it, infatti, il club laziale avrebbe puntato gli occhi su Nabil Fekir. Nonostante il contratto in scadenza nel 2026, è in uscita dal Real Betis: già nel mercato invernale ha rifiutato una proposta arrivata dall'Arabia. Ora il trequartista francese classe '93 potrebbe decidere di cambiare squadra in estate. In questa stagione ha messo a referto solo 21 partite, un gol e due assist.