Calciomercato | Reus in Serie A? L'agente apre: "Ecco cosa vuole fare..."

Il futuro di Marco Reus verrà deciso in estate. Dopo dodici anni il campione tedesco lascerà il Borussia Dortmund a parametro zero, salutando il club che ha sempre tifato fin da bambino e con il quale ha costruito quasi tutta la sua carriera. Intervenuto ai microfoni di dotsport.it, il suo agente ha confermato la sua volontà di affrontare una nuova avventura, a patto che questa sia lontana dalla Germania: "Non giocherà più in Bundesliga. Questo è certo. In Germania lui appartiene solo a un club, il Dortmund. Il resto ce lo dirà il tempo. Lui è un giocatore eccezionale, ha una grande personalità. In campo e fuori. Ama il calcio. Nell’ultima partita ha segnato un gol bellissimo e servito due assist. Ma prima che si parli del futuro, vuole terminare la stagione con il Dortmund. Anche perché, specie in Champions, ci si gioca davvero, davvero tanto". In questo senso, secondo quanto riporta la redazione sopracitata, Reus avrebbe attratto l'interesse di molti club di MLS, ma anche di Serie A, tra tutti Juve, Milan e Inter.