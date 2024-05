Lazio - Empoli, tifosi elettrizzati per la grande festa: il dato sui biglietti

TUTTOmercatoWEB.com

Sarà un Lazio - Empoli diverso da tutti quello che andrà in scena domenica 12 maggio alle 12.30 allo Stadio Olimpico di Roma. In occasione del 50° anniversario del primo scudetto, sotto la guida di Maestrelli, la società biancoceleste ha in serbo numerose iniziative per rendere omaggio agli eroi del 1974, per questo ha invitato i propri tifosi a recarsi allo stadio quanto prima. Non solo però una grande festa ad attenderli, ma anche la possibilità di fare punti per assicurarsi la certezza di un posto in Europa League, allontanando Napoli e Fiorentina. Per questo, i tifosi stanno dando una grande risposta in termini di presenze. Come riportato in esclusiva dalla nostra redazione, sono attesi 44.000 sostenitori sugli spalti. Il numero è destinato a crescere, ma lo spettacolo inizia a prendere forma. E' quasi tutto pronto all'Olimpico, Tudor avrà solo il compito di colorare il quadro con una vittoria davanti alla storia della Lazio.