Argentina Mondiali | Scaloni: "Non so perché dicano che De Paul è infortunato"

© foto di Federico De Luca

Lionel Scaloni, tecnico dell'Argentina, ha detto la sua alla vigilia del quarto di finale di Qatar 2022 contro l'Olanda, facendo riferimento alla marcatura su Messi: "Siamo abituati agli avversari che propongono sempre qualcosa di diverso, all'interno delle partite ci sono varianti e modifiche tattiche. Non voglio anticipare nulla, lo vedremo domani, dobbiamo aspettare. Non so come mai dicano che Rodrigo sia infortunato o abbia problemi fisici visto che l'allenamento di oggi è stato fatto a porte chiuse. In linea di principio sta bene. Vedremo in allenamento per definire la formazione. Oggi abbiamo un ultimo allenamento e vedremo come stanno tutti. Dopo una partita ci sono sempre giocatori che si allenano separatamente, e oggi prenderemo la decisione tenendo conto di come vogliamo affrontare la partita. Perché mi chiedono di De Paul? Non so se stiamo giocando per l'Argentina o per l'Olanda. Non mi piace che le cose si sappiano" ha risposto con tono cordiale ma contrariato per la fuga di notizie. I rigori? Non possiamo pensare che andremo ai calci di rigore, dobbiamo concentrarci sui 90 minuti e cercare di vincere il match nei tempi regolamentari. I rigoristi si definiscono sempre dopo 120 minuti, i tiratori non si possono considerare a priori" ha aggiunto.

Scaloni considera l'Olanda "Una squadra molto equilibrata dove tutti difendono e tutti attaccano, è un po' il riassunto del calcio di oggi. Anni fa si pensava che fossero quattro o cinque per attaccare e altri per difendere, oggi il calcio è un'altra cosa. Sarà una bella partita da vedere, ci sono due squadre che si propongono di attaccare, senza trascurare se stesse".