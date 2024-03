Calciomercato Lazio, dalla Spagna: “Una big di Liga su Kamada”

TUTTOmercatoWEB.com

È ancora tutto da scrivere il futuro di Daichi Kamada. La sua esperienza alla Lazio è stata fortemente al di sotto delle aspettative e la sua permanenza è in bilico. Con Sarri in panchina infatti non si è mai integrato pienamente e, dopo un inizio promettente, ha trovato sempre meno spazio. Adesso con Tudor spera di avere qualche occasione in più per dimostrare il suo valore in un modulo che gli si addice. Il suo contratto comunque è in scadenza a giugno ed è ormai quasi certo il suo addio in estate, nonostante abbia la possibilità di prolungare il suo accordo fino al 2027. Per questo su di lui hanno messo gli occhi già diverse squadre che fiutano il colpo a parametro zero.

Per esempio in Italia ci stanno pensando il Napoli e l'Atalanta, come in Germania ci vorrebbe provare il Borussia Mönchengladbach per un suo possibile ritorno nel paese. Dalla Spagna, però, il portale todofichajes.com sottolinea che ci sarebbe anche un'altra società interessata al giapponese. Si tratta del Siviglia, che sta monitorando da vicino la sua situazione contrattuale. Nonostante la sua stagione sia stata praticamente fallimentare, gli andalusi apprezzano moltissimo le sue qualità e vorrebbero puntare su di lui per rinforzare il proprio centrocampo. Presto il futuro di Kamada verrà chiarito: la Lazio comunque rimane un'opzione concreta.

Pubblicato il 29/03 alle 18.45