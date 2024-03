Calciomercato Lazio | Dal Giappone: "Idea Kamada per il Napoli"

CALCIOMERCATO LAZIO - Undici, si spera dodici, partite per tornare a giocare ai propri livelli e proseguire la sua avventura alla Lazio. Daichi Kamada ha questo obiettivo dopo una stagione negativa in maglia biancoceleste. Un gol e un assist a inizio stagione, poi il giapponese è finito via via ai margini della squadra. Ora rimane da capire cosa accadrà in questi ulimi due mesi dopo l'arrivo di Tudor. Il tecnico croato proverà a recuperare il numero 6 che nel contratto ha un'opzione per altri tre anni di contratto all'ombra del Colosseo. Difficile immaginare una sua permanenza a Formello con le strade che potrebbero separarsi a giugno. Sull'ex Eintracht non c'è solo l'Atalanta, ma anche un altro club italiano. Secondo l'edizione giapponese di Goal, infatti, il suo nome circola anche in ottica Napoli. I partenopei perderanno Zielinski a parametro zero e anche Anguissa potrebbe lasciare la Campania. Già la scorsa estate il calciatore era stato accostato agli azzurri, ma l'operazione non era andata in porto per la questione diritti d'immagina. Nei contratti del Napoli, infatti, i diritti d'immagine vengono ceduti al club, mentre Kamada vorrebbe tenerli per sè. Nell'estate del 2023 era stato un ostacolo insormontabile. chissà che le cose non cambino dodici mesi dopo