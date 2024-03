Calciomercato Lazio | Dalla Germania: "Interesse per Kamada, in estate..."

TUTTOmercatoWEB.com

Arrivato come grande acquisto di livello internazionale, sarà il primo a lasciare la Lazio. Si tratta di Daichi Kamada, che con il contratto in scadenza a giugno, non attiverà l'opzione di rinnovo e cercherà fortuna (e soprattutto minuti) altrove. Per questo il giapponese potrebbe decidere di ritornare a giocare in Bundesliga, dove tanto bene ha fatto con l'Eintracht Francoforte in passato. Come riportato dal portale tedesco gladbachlive.de e da 'Inside Eintracht FFM' su Twitter, sarebbe spuntato l'interesse del Borussia Mönchengladbach per il numero 6 biancoceleste. Sembra che siano già stati avviati i contatti tra la società e l'entourage del giocatore, che in estate può firmare a parametro zero. A 27 anni avrebbe la possibilità di rilanciarsi nel campionato che l'ha fatto conoscere a tutta Europa trovando anche due suoi connazionali come Ko Itakura e Shio Fukuda. La decisione desso spetta a lui, il suo futuro è tutto da scrivere. La cosa certa è che sarà lontano dalla Lazio.