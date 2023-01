Cavani e il monitor Var spaccato al Mondiale: “Arbitro da galera”

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Torna a parlare Edinson Cavani che ancora non ha digerito il modo in cui il suo Uruguay è stato eliminato dal Mondiale in Qatar. L'attaccante del Valencia intervistato a Cadena Ser è tornato sull'arbitraggio del signor Daniel Siebert nel corso dell'ultimo match della fase a gironi vinto contro il Ghana per 2-0. L'ex attaccante del Napoli non aveva digerito la decisione del direttore di gara tedesco, reo a suo modo di vedere di non aver assegnato un evidente calcio di rigore alla Celeste per fallo di Darwin Nunez dopo aver consultato il Var. Per effetto di ciò il bomber ha sfogato la sua rabbia al termine del match facendo cadere a terra di proposito lo schermo di videoassistenza. Riparlando dell'episodio, si è lasciato andare a delle dichiarazioni piuttosto forti: "Se mi sanzionano per aver colpito il VAR, devono mettere in galera l'arbitro, perché quelli sono errori che non puoi fare con il VAR. Mi preoccupa una possibile sanzione, perché significherebbe che sarò escluso dalle competizioni. Nel calcio a volte alcuni episodi ti fanno reagire, c'è adrenalina. Siamo esseri umani; certe reazioni non vanno giustificate, ma andrebbero perdonate".