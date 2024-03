Cesena-Lazio Women, Mancuso: "Sentivo questa gara. Ora restano 7 finali"

WEBTV LOTITO E IL RETROSCENA SU TUDOR: "LO VOLEVA LA ROMA, LUI HA RIFIUTATO" RASSEGNA STAMPA - La Lazio riparte da Tudor: il croato è pronto a insediarsi a Fomello per guidare la squadra nelle gare che rimangono al termine della stagione. Il nuovo tecnico guarderà la sfida odierna contro il Frosinone, anche per confermare le sensazioni... RASSEGNA STAMPA - La Lazio riparte da Tudor: il croato è pronto a insediarsi a Fomello per guidare la squadra nelle gare che rimangono al termine della stagione. Il nuovo tecnico guarderà la sfida odierna contro il Frosinone, anche per confermare le sensazioni... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | DAL BRASILE: "INTERESSE PER FAUSTO VERA" Ritorno di fiamma in casa Lazio. Come vi avevamo già raccontato quest'estate, sembrerebbe essere tornato di moda il nome di Fausto Vera. La candidatura dell'argentino infatti è stata rilanciata direttamente dal portale brasiliano BOLAVIP, che ha fatto... Ritorno di fiamma in casa Lazio. Come vi avevamo già raccontato quest'estate, sembrerebbe essere tornato di moda il nome di Fausto Vera. La candidatura dell'argentino infatti è stata rilanciata direttamente dal portale brasiliano BOLAVIP, che ha fatto...