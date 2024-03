RIVIVI DIRETTA - Women | Cade il Cesena, la Lazio ne fa tre e si conferma in vetta

Serie B Femminile | 23ª giornata

Venerdì 29 marzo 2024, ore 14:30

Impianto Sportivo Martorano "Campo 1", Cesena

La Lazio Women chiude al meglio la ventitreesima giornata, batte il Cesena e si conferma sola prima in classifica. Una gara in cui non sono mancate emozioni, soprattutto nei 45’ iniziali. Il botta e risposta tra Tamborini e Eriksen nella prima mezz’ora, poi il gol di Jansen ha riportato le bianconere in vantaggio ma è solo un’illusione perché Lamti regala un’occasione d’oro alle biancocelesti commettendo un fallo su Visentin. Errore che le costa un calcio di rigore e Moraca dal dischetto non sbaglia, rimettendo così il risultato in parità. Alla ripresa è Gothberg a metterci la firma e a chiudere definitivamente i giochi. 3 punti preziosissimi per le capitoline che allungano a +6 dalla Ternana, domani impegnata con l’Hellas Verona, e +7 dalle romagnole.

CESENA - LAZIO WOMEN 2-3: 18' Tamborini (C), 19' Eriksen (L), 30' Jansen (C), 44' Moraca (L), 70' Gothberg (L)

CESENA (4-2-3-1): Serafino; Casadei, D'Auria, Groff, Cuciniello; Mak, Lamti (58' Catelli); Lonati, Jansen (83' Milan), Tamborini (69' Nano); Sechi (69' Calegari). A disp.: Marchetti, Risina, Galli, Amaduzzi, Costa All.: Alain Conte

LAZIO (4-3-1-2): Guidi; Pittaccio (46' Adami), Mancuso, Reyes, Gothberg; Castiello, Eriksen, Colombo (46' Goldoni); Moraca; Visentin (84' Palombi), Popadinova (77' Hovmark). A disp.: Fierro, Ferrandi, Kuenrath, Varriale, Proietti. All.: Gianluca Grassadonia

Arbitro: Enrico Eremitaggio (sez. Ancona); Assistenti: Stefano Allievi-Gregorio Maria Galieni.

Ammonite: 20' Pittaccio (L)

SECONDO TEMPO

90'+4' Triplice fischio: finisce il match!

90'+2' Doppia occasione per la Lazio: prima Moraca che colpisce la traversa, poi ci riprova Hovmark ma prende il palo.

90' Saranno 4' di recupero.

90' Moraca dalla bandierina, col destro sul primo palo. Pallone che resta li, Hovmark non riesce a trovare la porta.

89' Castiello punta il fondo, pallone che arriva da Palombi ma Cuciniello la mette fuori e regala un corner alla Lazio.

86' Si alza il pressing della Lazio

84' Altra sostituzione per Grassadonia: entra Palombi, fuori Visentin.

83' Cambio per il Cesena: dentro Milan, fuori Jansen.

82' Scintille tra Visentin e Casadei dopo un contrasto, trattenuta da parte della biancoceleste.

81' Contrasto Goldoni-Lonati, fischia Eremitaggio ma non estrae alcun giallo.

77' Sostituzione in casa Lazio: crampi per Popadinova che non ce la fa e al suo posto entra Hovmark.

70' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Inserimento perfetto di Gothberg che trova la rete del vantaggio con un pallonetto.

69' Duplice cambio per mister Conte: escono Tamborini e Sechi, dentro Nano e Calegari.

68' Adami di prima per l'inserimento di Goldoni, ma la palla finisce sul fondo. Riparte il Cesena

63' Visentin scarica verso Goldoni, la centrocampista calcia la conclusione ma il tiro è troppo debole e Serafino la blocca senza problemi.

63' Corner per la Lazio, va Moraca dalla bandierina. Cross sul primo palo, allontana Jansen.

58' Sostituzione Cesena: entra Catelli, esce Lamti.

55' Insiste la squadra di Grassadonia, questa volta a sciupare un'altra occasione è Visentin

54' Grandissima occasione per la Lazio! Bravissima Moraca a servire un bel pallone in mezzo per Castiello che però non ha trovato la porta.

52' Cross di Moraca allontanato da D'Auria, ci riprova Adami ma il Cesena respinge ancora.

50' Calcio di punizione per la Lazio, Castiello sul pallone. Posizione interessante, alla fine va Adami col destro. Ci prova di prima intenzione Goldoni, ma è troppo lontana dallo specchio della porta.

48' Popadinova sul secondo palo, provvidenziale l'intervento di Serafino che salva ancora le bianconere.

47' Brivido per la retroguardia del Cesena, conclusione di Moraca che però si spegne sul fondo.

46' Fischia l'arbitro: inizia la ripresa.

46' Duplice cambio in casa Lazio: fuori Pittaccio e Colombo, dentro Adami e Goldoni.

PRIMO TEMPO

45'+3' Duplice fischio: termina qui il primo tempo.

45' Concessi 3' di recupero.

44' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Moraca dal dischetto non sbaglia e riporta in parità il risultato. È il suo tredicesimo centro in campionato.

43' Penalty per la Lazio, Lamti atterra Visentin in area di rigore.

38' Prova a reagire la Lazio con Visentin che in area, sola davanti a Serafino, non riesce a impattare bene la palla che finisce sul fondo.

35' Eriksen su punizione, calcia col destro direttamente in porta. Serafino legge perfettamente la traiettoria e blocca il tiro-cross della biancoceleste.

33' Primo corner per il Cesena. Mak dalla bandierina, cross in area ma Lonati non riesce a impattare la sfera. La Lazio allontana.

30' Bianconere di nuovo in vantaggio: rete di Jansen che, servita da Sechi, in area di rigore non lascia scampo a Guidi.

26' Castiello in area di rigore che raddoppia Groff, poi interviene Tamborini che concede l'angolo alle biancocelesti. Colombo dalla bandierina per Moraca, si fa vedere Gothberg ma la conclusione non trova la porta.

20' Primo giallo del match: ammonita Pittaccio

19' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Traiettoria perfetta di Moraca dalla bandierina, Eriksen ha anticipato tutte e indirizzato il pallone sul secondo palo. Serafino non può nulla.

18' Cesena in vantaggio. Contropiede guidato da Lonati che ha saltato Eriksen e puntato il fondo per servire un traversone a Tamborini che ha controllato e col destro battuto Guidi.

17' Popadinova finisce a terra in area di rigore dopo un contatto con l'avversaria, l'arbitro però lascia giocare.

15' Lazio pericolosa con Gothberg che però viene fermata da Cuciniello, la bianconera però resta a terra dopo il contrasto. Si ferma il gioco, entra in campo lo staff sanitario.

14' Sechi apre sulla destra per Tamborini che commette fallo su Visentin, l'arbitro fischia e concede punizione alle biancocelesti.

11' Prima chance per la Lazio su calcio di punizione guadagnato da Popadinova che ha subito fallo. Moraca sul pallone, calcia a cercare lo specchio della porta e trova Serafino che non ha problemi a fare sua la sfera.

8' Buon lancio di Reyes che scavalca la difesa bianconera a cercare Popadinova, ma interviene Serafino.

6' Castiello cerca Pittaccio, ma l'azione viene letta da Tamborini che fa partire il contropiede del Cesena. Poi la chiusura della difesa biancoceleste.

4' Tamborini cerca la giocata centrale per Sechi che però viene anticipata da Eriksen.

1' Fischia l'arbitro: inizia il match!

Buon pomeriggio amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Cesena-Lazio Women, valida per la ventitreesima giornata di Serie B Femminile. Scontro diretto fondamentale e decisivo per entrambe ai fini della promozione. 4 sono i punti che le separano, le biancocelesti hanno l’opportunità di allungare ancora sulla Ternana e confermarsi sole in vetta e le bianconere di accorciare le distanze dalle umbre e insidiare la corsa alla Serie A. Appuntamento col fischio d'inizio alle 14:30.

