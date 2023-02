Dani Alves, oltre al danno la beffa: il Pumas chiede 5 milioni di risarcimento

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Titone

Non è un periodo semplice per l'ex stella del Barcellona Dani Alves. Il terzino destro accusato di presunta violenza sessuale è finito in carcere in maniera preventiva e contestualmente è stato licenziato per giusta causa dal Pumas, che lo aveva tesserato la scorsa estate. Il club messicano però come rivela il portale brasiliano UOL ha inviato una email al calciatore in cui ha richiesto un risarcimento di 5 milioni di dollari in virtù di una clausola che "penalizza qualsiasi atto considerato reato dalla legge del Paese in cui è avvenuto". La compagine centroamericana ha fatto sapere che pur di ottenere questo indennizzo è disposto anche a rivolgersi alla FIFA e alle autorità competenti.