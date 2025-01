De Paola: "Ranieri ha deresponsabilizzato la Roma, mentre Baroni ha riacceso..."

TUTTOmercatoWEB.com

A due giorni dal derby della Capitale e dopo le conferenze stampa degli allenatori di Roma e Lazio, ai microfoni di TMW De Paola ha detto la sua sulla sfida e sulle sulle parole di Baroni e Ranieri. La sua analisi: "Ranieri ha deresponsabilizzato la Roma e messo tutte le pressioni sulla Lazio. Va bene, ma tutti i punti di distacco sono maturati prima del suo arrivo. Lui ha riacceso i giocatori, la Lazio parte con un vantaggio anche come condizione fisica che ha sempre avuto. Il maggior conoscitore di queste partite, tra i due, è Ranieri, sa come preparare i giocatori a questa partita, come gestire le tensioni. Ha le idee chiare, la lascio aperta a qualsiasi risultato".

