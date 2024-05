Europa e Conference League, semifinali di ritorno: due italiane in campo

TUTTOmercatoWEB.com

E' tempo di semifinali di ritorno in Europa e Conference League. Dopo l'anticipo di ieri che ha visto la Fiorentina pareggiare a Bruges e staccare il pass per la finale di Atene, questa sera tocca a Olympiakos e Aston Villa giocarsi l'altro posto. Si riparte dal 4-2 in favore dei greci. In EL, invece, appuntamento con la storia per l'Atalanta che giocherà a Bergamo contro il Marsiglia dopo l'1-1 del Velodrome. Missione decisamente più complicata per la Roma sconfitta 0-2 all'Olimpico sette giorni fa dal Bayer Leverkusen. Gli uomini di De Rossi proveranno il miracolo in Germania.

EUROPA LEAGUE

Bayer Leverkusen - Roma, ore 21 (and. 2-0)

Atalanta - Marsiglia, ore 21 (and. 1-1)

CONFERENCE LEAGUE

Bruges - Fiorentina 1-1 (and. 2-3)

Olympiakos - Aston Villa, ore 21 (and. 4-2)