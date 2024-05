Ex Lazio, Dabo: "Ho un legame speciale coi laziali. Al derby avevo i brividi..."

WEBTV LAZIO, ECCO LA MAGLIA CELEBRATIVA: "LA STORIA SI VESTE DI NUOVO" - FOTO&VIDEO Finalmente ci siamo, dopo i primi dettagli svelati in questi giorni ecco finalmente la maglia per celebrare i 50anni dal primo Scudetto della Lazio. Una divisa celeste chiaro con il colletto a V bianco che ricorda quella indossata da Wilson e compagni nella magica stagione... Finalmente ci siamo, dopo i primi dettagli svelati in questi giorni ecco finalmente la maglia per celebrare i 50anni dal primo Scudetto della Lazio. Una divisa celeste chiaro con il colletto a V bianco che ricorda quella indossata da Wilson e compagni nella magica stagione... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | LOTITO PUNTA COLPANI: PRONTA UNA CONTROPARTITA RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - Sabato l'incontro ravvicinato che potrebbe essere il preludio a un matrimonio duraturo. Apre così la Gazzetta dello Sport che svela come sabato la Lazio avrà l'occasione di seguire da molto vicino Andrea Colpani,... RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - Sabato l'incontro ravvicinato che potrebbe essere il preludio a un matrimonio duraturo. Apre così la Gazzetta dello Sport che svela come sabato la Lazio avrà l'occasione di seguire da molto vicino Andrea Colpani,...