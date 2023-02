FIFA 23, il giocatore del mese in Serie A: un laziale in lista

Chi è stato il giocatore del mese di gennaio in Serie A? L'account ufficiale di EA Sports FIFA lancia il sondaggio sui social. Cinque i giocatori in lista che hanno fatto grandi cose in queste ultime settimana. Non poteva mancare il capocannoniere del campionato Osimhen, ma anche la rivelazione Lookman. Con loro i due argentini Lautaro e Dybala, ma anche il Mago della Lazio, Luis Alberto che è tornato stabilmente nel centrocampo titolare di Sarri. Il vincitore verrà premiato con una carta speciale sul videogioco.

