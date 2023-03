Italia, Impallomeni sull'esclusione di Zaccagni: "Una cavolata metterlo in discussione"

TUTTOmercatoWEB.com

Continuano a far discutere le convocazioni, e anche le assenze, del ct Mancini in queste due settimane di Nazionale. Tra chi non ha fatto parte del ritiro c'è anche il calciatore della Lazio Mattia Zaccagni. Mancini ha detto di avere motivazioni più che valide per non convocare un giocatore anche se questa spiegazione non ha convinto Stefano Impallomeni che hai microfoni di TMW Radio ha così affermato: "Mancini non mi ha convinto. Ho una grande stima di lui, ma abbiamo il diritto di chiedere perché non sono stati convocati e lui di non rispondere. Avrà motivazioni valide, ci mancherebbe altro, ma non mi ha convinto. Per me è una cavolata metterlo in discussione, c'è da ricostruire e andare avanti, senza drammi. Ha aggiunto che le porte sono aperte comunque. Ci può stare anche Pinamonti che critica la convocazione di Retegui".