Juve, squadra in apprensione: giocatori chiedono incontro con Elkann

© foto di www.imagephotoagency.it

C'è apprensione in casa Juventus. Prima la penalizzazione di 15 punti, poi l'incertezza di quello che sarà il futuro con la paura di una nuova stangata per quanto riguarda l'indagine sulla questione stipendi. Per questo, riporta l'edizione odierna de il Corriere della Sera, anche i giocatori hanno espresso le loro perplessità. Al di là di Allegri infatti la squadra ha perso tutti i punti di riferimento, Agnelli e Nedved in primis, e alcuni dei componenti del gruppo avrebbero, per questo, chiesto un incontro con John Elkann per avere certezze e rassicurazioni.