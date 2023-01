Lazio, Bonanni: "Il flop del weekend, all'Olimpico non si può..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

In merito alla rimonta subita dalla Lazio contro l'Empoli, in una partita che sembrava ormai vinta dalla squadra biancoceleste, è intervenuto l'ex calciatore Massimo Bonanni, indicando la prova della squadra di Sarri come il flop di questo weekend di Serie A: "Il top il Lecce, perché al netto delle partite che ha fatto con Lazio e Spezia sta meritando la classifica che ha. Il flop la Lazio, che ha fatto meno rispetto a quello che doveva fare. La Lazio non poteva non prendere tre punti all'Olimpico".