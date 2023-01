Lazio, Curva chiusa contro l'Empoli: gli ultimi precedenti

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

In Lazio - Empoli la Curva Nord rimarrà vuota. Il giudice sportivo infatti ha disposto la chiusura del settore a seguito dei presunti cori razzisti nei confronti dei giocatori del Lecce Banda e Umtiti, partiti dal settore ospiti del Via del Mare. La Procura Federale ha usato il pugno duro dopo aver letto il referto arbitrale e la relazione dei collaboratori presenti allo stadio. Ancora più severa fu la decisione del giudice sportivo nella stagione 2017-18, quando la Curva Nord venne chiusa per due giornate (una più un'altra che era rimasta sospesa con la condizionale della stagione precedente) per il comportamento di alcuni tifosi in Lazio - Sassuolo: il settore rimase vuoto durante Lazio Cagliari del 22 ottobre 2017 e Lazio - Fiorentina del 26 novembre 2017. Inizialmente le due partite sanzionate erano state quelle contro Cagliari e Udinese, ma il rinvio del match con i friulani fece scontare la chiusura nella partita casalinga successiva, contro la Fiorentina. In assoluto l'ultima partita con parte della Curva Nord chiusa (i settori 46-47-48-49) è Lazio - Celtic del 7 novembre 2019 in Europa League: in quel caso la Uefa punì i saluti romani di alcuni tifosi in Lazio - Rennes.