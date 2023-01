Lazio, è il Chinaglia Day: oggi Long John avrebbe compiuto 76 anni

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Quel dito verso la sud rimarrà per l'eternità...Giorgio Chinaglia è il grido di battaglia! Recitava così lo striscione della Curva Nord della Lazio per commemorare Long John a pochi giorni dalla sua scomparsa. Un personaggio che resterà immortale nel firmamento biancoceleste non solo per i gol segnati e per la conquista del primo storico scudetto laziale nel 1974 sotto la guida dell'indimenticabile Tommaso Maestrelli, ma soprattutto per il suo carisma e il suo modo di saper essere un leader riconosciuto dai compagni di squadra e dai tifosi.

Nato il 24 gennaio del 1947 a Carrara oggi avrebbe compiuto 76 anni. Purtroppo però è venuto a mancare il 1 aprile 2012 all'età di 65 anni. Nonostante siano passati tanti anni dai suoi fasti in biancoceleste, i tifosi tramandano le sue gesta "di padre in figlio", tra cui l'esultanza sotto la Curva Sud nel derby di ritorno contro la Roma del 1974. Si tratta dell'episodio che più di ogni altro testimonia il suo carattere spavaldo e senza fronzoli. Avrebbe difeso la sua Lazio contro chiunque, soprattutto al cospetto degli acerrimi rivali cittadini. Ancora tanti auguri Long John, ovunque tu sia.