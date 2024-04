Lazio, Fabiani: "Lite tra Guendouzi e Tudor? Ecco la verità..."

TUTTOmercatoWEB.com

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, il direttore sportivo Angelo Fabiani ha analizzato a 360° il momento della Lazio, tra rinnovi, addii e casi interni allo spogliatoio. Proprio in merito a quest'ultima situazione, da tempo si parla di un presunto nuovo litigio tra Matteo Guendouzi e Igor Tudor, dopo che quello che era già andato in scena ai tempi del Marsiglia. Il d.s. ha voluto smentire ogni voce di discussione, andando a sottolineare come il centrocampista francese sia out per infortunio e non per problemi con il tecnico:

"Si sta montando un caso che non ha ragione di esistere. Il francese stava alla Lazio da prima del tecnico: volete che la società non abbia parlato con Tudor e si siano chiariti certi aspetti? La verità è che Guendouzi ha avuto un affaticamento al polpaccio, sta facendo delle terapie e sta lavorando a parte. È parte integrante di questo progetto, poi è Tudor che decide se mandarlo o meno in campo".