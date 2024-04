Lazio, Kamada è tornato al centro: attesa per il suo futuro

Fonte: Fabrizio Parascani

RASSEGNA STAMPA - Daichi Kamada sta crescendo in termini di prestazioni e fiducia nei propri mezzi, dopo una prima parte di stagione piuttosto deludente. Il nipponico con la nuova gestione Tudor sta trovando sempre più spazio e conferme, sia in termini di minuti giocati, sia in termini di prestazioni. Con il tecnico croato in panchina è stato sempre titolare. Nell'ultima gara contro il Verona, come riporta il Corriere dello Sport, ha raggiunto alcuni record: 11,8 chilometri percorsi, tocchi di palla totali (83 insieme a Luis), tocchi di palla in area avversaria (8), possessi guadagnati (8) e duelli tentati (15), due occasioni create (una per Guendouzi e una per Pedro), due intercetti, due contrasti, tre falli subiti e tre fatti.

Tutti questi dati dimostrano la crescita di Kamada e la sua presenza nel cuore della gara, aspetto raro nei mesi precedenti, ma anche sprint e ripartenze. Costruisce azioni davanti alla difesa e poi si fa trovare pronto a finalizzare in area avversaria. L'arrivo di Tudor l'ha rimesso al centro della Lazio e gli ha restituito fiducia, ma il futuro è nelle mani del giapponese. Il tecnico croato si augura di poter contare sul centrocampista nipponico anche la prossima stagione. La Lazio spera che Kamada decida di far valere la clausola cosi da far scattare il rinnovo fino al 2027. La scadenza è fissata al 30 maggio.

