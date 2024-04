Lazio, Zaccagni mira la Champions e l'Europeo: c'è una statistica dalla sua parte

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - C'è un dato che, come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, più di tutti rende l'idea dell'importanza di Zaccagni per la Lazio: l'ex Verona hasegnato 14 gol su azione negli ultimi due anni. Nessuno come lui in campionato. Dalla scorsa stagione dietro le sue spalle ci sono Koopmeiners e Felipe Anderson a quota 13, Colpani a 12 e altri sei giocatori con 10 gol messi a segno (Ferguson, Pulisic, Frattesi, Luis Alberto, Bonaventura e Candreva).

Questi numeri acquistano ancora più importanza se si pensa che Zaccagni in stagione abbia ad oggi solo 24 presenze dopo alcuni infortuni che lo hanno costretto ai box. La sua assenza si è sentita, ancor più ne ha risentito Sarri e ora il nuovo tecnico Tudor se lo gode in grande forma. Dopo l'annuncio di Felipe Anderson, la Lazio non poteva permettersi di perdere un altro "pezzo grosso": la società ha quindi alzato la posta e ha fatto sì che l'esterno rinnovasse.

Ora mancano gli appuntamenti contro Monza, Empoli, Inter e Sassuolo, necessari anche per ribadire a mister Spalletti che è all'altezza di indossare una maglia illustre come quella azzurra ad Euro 2024 (convocazioni attese per il 27 maggio). Zac farà parte del primo gruppone per l'amichevole contro la Turchia, tre giorni dopo il gruppo si sfoltirà. L'idea di Spalletti è quella di schierare un 3-4-2-1 con esterni d'attacco che saltino l'avversario per passare a un 4-3-3. Attenzione al ballottaggio con El Shaarawy, che sa giocare a tutta fascia. Può essere impiegato anche come trequartista dietro la punta, posizione che lo ha portato contro il Verona a trovare il gol.