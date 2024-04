Lazio, Immobile a LSC: "Ci mancano forza e fiducia. Non resta che..."

Partito titolare non è riuscito a incidere nel derby perso dalla Lazio contro la Roma. La sua partita è durata solo 45', prima di essere sostituito da Castellanos, abbandonando così la possibilità di poter aiutare i compagni a recuperarla. Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, Ciro Immobile si è espresso così sulla stracittadina:

"Purtroppo non siamo stati capaci di far girare un episodio a nostra favore. Dopo una stagione così era l'occasione di regalare una gioia ai nostri tifosi, visto quello che hanno passato. Ci sono mancate forze, energie e qualità nell'attaccare e agguantare il pareggio. Siamo amareggiati per il risultato. Il mio tempo è stato nulla dal punto di vista fisico, ho accusato subito una distorsione del collaterale, ho provato ad andare avanti ma sono sotato costretto ad uscire e a freddo mi ha iniziato a fare molto più male. Come per la Lazio vale anche per me, oggi è il quadro di una stagione difficile. Ora però guardiamo al futuro, andiamo avanti. Che succede in attacco? È ovvio che siamo in difficoltà Non riusciamo a essere incisivi, veloci. Non essendo brillanti di testa non crei occasioni, al di là di moduli e avversari. Non abbiamo fiducia, avremmo dovuto migliorare sotto questo aspetto, ma non ci siamo mai riusciti. Adesso il derby lascerà scorie, non sappiamo se positive o negative dovremmo essere bravi a guardare avanti sperando che la reazione sia positiva, dobbiamo solo guardare avanti con fiducia".