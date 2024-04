Lazio, Lazzari ritorna al passato: l'esterno punta la riconferma

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Una stagione complicata e in salita per Manuel Lazzari e per tutta la Lazio. Il laterale, che non segna da due anni e quest’anno ha collezionato soltanto 2 assist in tutte le competizioni (per Vecino con il Torino e per Pedro con il Cagliari), può trarre giovamento dal cambio di allenatore. Con Tudor, infatti, il 29 è tornato a fare l'esterno di centrocampo proprio come faceva alla Spal.

Meno compiti difensivi rispetto alla linea a quattro di Sarri e più spinta in avanti. Dopo l'infortunio che gli ha fatto saltare due volte la Juve e il derby, Lazzari è tornato a disposizione ed è stato subito lanciato da titolare dal tecnico croato contro la Salernitana. Buona prova per Manuel che sembra aver ritrovato la sua dimensione, anche sulla corsia mancina. Ha allontanato tutte le voci su un possibile addio alla Lazio. Come riporta Il Corriere dello Sport, il finale di questa stagione può essere la rincorsa per la prossima.