Lazio, Mattei: "Lotito non ha un progetto. Mentre su Tudor..."

Cresce l'attesa per la nuova Lazio di Igor Tudor. Sabato contro la Juve il tecnico croato inizierà la sua avventura da allenatore biancoceleste contro i bianconeri, dando il via a un tour de force che li vedrà affrontare di nuovo i bianconeri in Coppa Italia, prima del derby di campionato. In merito a questo si è espresso ai microfoni di Radiosei, il giornalista di La7, Stefano Mattei. Quest'ultimo ha parlato di alcuni dilemmi tattici, prima di spostare il discorso sul presidente Claudio Lotito:

"La partita di sabato è da tripla perché con Tudor e con un nuovo modulo è tutto un punto interrogativo che scopriremo e capiremo meglio a partita in corso. Vediamo se allenando i giocatori, riuscirà da subito a fargli apprendere nuovi criteri. In questa Lazio in una difesa a tre secondo me manca un mancino. Romagnoli lo è ma gioca centrale. Nella Lazio non c’è un mancino che appoggi alla Bastoni in uscita palla. Si potrebbe mettere Gila a sinistra e Patric a destra che è più bravo a far salire la squadra e scegliere quel lato per uscire. Nei quattro di centrocampo si potrebbe usare Lazzari a destra e Anderson a sinistra sempre per dare più possibilità di uscita dal basso della squadra. La stagione della Lazio potrebbe diventare positiva se vincesse la Coppa Italia. Il problema è che in una settimana ci giochiamo tutto contro la Juventus che sicuramente sta avendo un ruolino mediocre, ma che rimane comunque la Juventus e che anch’essa vede nella Coppa Italia il mezzo per recuperare la stagione. Le partite che vengono (Juventus e derby, ndr) da una parte possono essere un trampolino, dall’altra possono essere la fine di tutto. Sono partite che possono aiutarti a fare filotto o a cadere in depressione".

LOTITO E IL PROGETTO - "Ho sorriso l’altro giorno quando alla presentazione di Tudor il presidente Lotito ha parlato di progetto. La Lazio non ha mai avuto un progetto, prova ne è che quest’anno siamo andati in Champions senza uno sponsor. Prova ne è che sono andate via molte figure dalla Lazio e non sono state sostituite come ad esempio Rao e l’addetto agli arbitri Gabriele. La domanda che mi pongo è, la prossima estate verranno presi giocatori che vuole Tudor o si farà mercato senza ascoltare l’allenatore com’è successo con Sarri?".