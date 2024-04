Lazio, Sarri è pronto a ripartire: su di lui Premier League e Arabia Saudita

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Maurizio Sarri è pronto a iniziare una nuova avventura in panchina dopo aver lasciato a stagione in corso la Lazio. Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, sono tante le opzioni da considerare, ma, se è vero che anche il Torino lo ha sondato, a tentare il tecnico è soprattutto la Premier League. Su di lui ci sono, come noto da tempo, West Ham e Newcastle, con i Magpies però in pole position.

ARABIA - Sembrerebbe infatti che i proprietari arabi abbiano presentato un'offerta molto importante all'allenatore toscano, che sta vacillando e potrebbe davvero decidere di accettarla. Inoltre il progetto che gli è stato prospettato lo attira e il campionato, grazie all'esperienza al Chelsea, lo conosce bene, così come le pressioni che genera.

NEWCASTLE - Ancora è ovviamente troppo presto per scelte definitive, anche perché va rispettato il lavoro di Eddie Howe. La squadra, con gli scontri diretti da giocare, si trova al settimo posto in classifica, a meno uno dal Manchester United sesto e a meno sette dal Tottenham quinto, con gli Spurs che hanno però una gara in meno. Gli scenari possono cambiare da un momento all'altro, come spesso accade durante il mercato, ma attualmente è il Newcastle la società favorita per ingaggiare l'allenatore ex Juventus, Chelsea, Napoli e Lazio.