Lazio, Tavares punta il Porto: il messaggio social - FOTO

Giornata di vigilia in casa Lazio, che sta quasi per terminare. Giovedì all'Olimpico i biancocelesti accoglieranno il Porto per la sfida d'Europa League, il calcio d'inizio è fissato alle 21. Una gara importante che arriva in un momento di grande positività per la squadra di Baroni, in palio non ci sono solo i tre punti ma l'opportunità di confermarsi nella competizione. Tavares, in compagnia del tecnico, l'ha presentata in conferenza stampa e ha poi ribadito di essere pronto anche via social. "Ready" è il messaggio che si legge sotto il suo ultimo post.

